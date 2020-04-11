شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تساؤلات تنتظر إجابة بعد توقف النشاط الكروى بسبب كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 أسئلة هي الشغل الشاغل للوسط الكروي خلال تلك الفترة الصعبة بسبب توقف النشاط الكروي فى مصر و العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا ، والسؤال الأهم الذى يطرح نفسه هو هل يتم إلغاء بطولة الدوري بمختلف أقسامه أم استمراره ، المؤكد حتى الآن بناء على تأكيدات مسئولو الجبلاية أن إلغاء بطولة الدوري أمر مستبعد خاصة أن أمامنا مهلة طويلة حتى شهر أغسطس و سبتمبر للعب الدوري وتحديدا لعدم وجود إرتباطات دولية فى الفترة المقبلة و إلغاء اوليمبياد طوكيو وبالتالي إلغاء الدوري أمر مستبعد طوال تلك الفترة و تحديدا حتى منتصف أو نهاية مايو.

الأهلي هو متصدر بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2019 – 2020 ، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة لعبهم الفريق هذا الموسم في دوري يضم 18 فريق ، وبفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثاني المقاولون صاحب الـ33 نقطة من 18 مباراة ، ثم بيراميدز ثالثا برصيد 32 نقطة ثم الزمالك رابعاً برصيد 31 نقطة ، لكن أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه حال عدم اكتمال الموسم الجاري وإلغاءه يتم إلغاء شيئين فقط هما بطل الدورى والأمر الثانى هو إلغاء الهبوط ، وبالتالي جميع الأهداف و المباريات و الأرقام القياسية التى تحققت فى هذا الموسم كما هي دون أى إلغاء أو تعديل.

هل يتوج الأهلي باللقب فى حالة إلغاء الدوري؟

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هل يخرج السعيد من نادي الـ100 هدف حال إلغاء الدوري؟

كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أنه فى المواسم التى يتم إلغاء فيها بطولة الدورى أو أي بطولة ، يتم إحتساب الأهداف و المباريات التى لعبها كل فريق ، ويتم إحتساب الأهداف التى تم تسجيلها ، وبالتالي فإن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيتواجد كما هو فى نادي الـ100 هدف ، بعد إحرازه هذا الموسم 13 هدف ولن يتم إلغاءها و أن ما يتم إلغاؤه فقط هو تحديد بطل الدوري و إلغاء الهبوط؟

هل يترشح شوبير و علام ضد أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة؟

من الأسئلة التى ظهرت على الساحة مؤخراً هي انتخابات اتحاد الكرة وترشح أحمد شوبير ضد هاني أبو ريدة على رئاسة الجبلاية ، بعد إعلان الثنائى ترشحهما ولكن القريبين من أبو ريدة و شوبير أكدو أن الأخير سيتنازل ولن يترشح بحكم العلاقة التى تربطه بأبو ريدة وتدخل المقربين منهما للصلح بينهما و إزالة الخلافات ولكن هل تشهد الأيام المقبلة مفاجأت وهو ما يترقبه الجميع .

كما يترقب الوسط الكروي أيضا إعلان ترشح جمال علام على منصب الرئيس ولكنه أكد أنه فى حالة ترشح أبو ريدة على منصب الرئيس وتقديم أوراقه بذلك سيترشح على مقعد النائب وينضم لقائمة أبو ريدة.