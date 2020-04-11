شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف عودة أحمد فتحى بعد أنباء تعثر مفاوضاته مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادى الأهلى صفحة عودة أحمد فتحى، لاعب الفريق، للقلعة الحمراء بعدما رفض اللاعب تجديد عقه مع النادى مؤخراً، وقال مصدر فى القلعة الحمراء إن الأهلى أغلق ملف أحمد فتحى ولم يعد بها أى تفاصيل أخرى.

وأضاف المصدر، فتحى سيرحل بنهاية الموسم الجارى ولن يلعب بالأهلى مرة أخرى، وذلك رداً على تلميحات البعض بشأن وجود نية للتفاوض مع اللاعب من جديد حال تعثر صفقة انتقاله إلى بيراميدز.

وأوضح المصدر أنه سواء اتفق فتحى مع بيراميدز أو تعثرت الصفقة فإن الأهلى ليس طرفاً فى الأمر، وبات بعيداً تماماً عن اللاعب الذى تم توجيه الشكر له رسميًا من قبل لجنة التخطيط للكرة بالأهلى برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقب رفضه العرض المقدم من الأهلى لتجديد تعاقده.

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وواصل أحمد فتحى استعراض ردود أفعال الجماهير الحمراء، بعد إعلان قراره بعدم التجديد والرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، ورغبته فى خوض تجربة جديد خارج أسوار النادى.

واستعرض "الجوكر" عدداً من الرسائل التى وجهت إليه من الجماهير عبر استورى إنستجرام، وجميعها جاءت للإشادة بأخلاق وإمكانيات اللاعب، وجاءت إحدى الرسائل، "أرجل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية"، كما جاء فى رسالة أخرى، "أنا لسه عندى أمل إنه ممشيش وهيختم عندنا".

وكان أحمد فتحى قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.