بماذا تبرع زين الدين زيدان للجزائر لمواجهة كورونا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إلى قائمة الرياضيين الذين تبرعوا من أجل متضرري انتشار فيروس كورونا المستجد “موفيد – 19”.

أسطورة كرة القدم الفرنسية دائما ما يفخر بأصوله الجزائرية، ما قاده مؤخرا للتبرع بمعدات طبية لمستشفيات ولاية بجاية التي ينحدر منها.

ولاية بجاية ذكرت عبر حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الجمعية الخاصة بالنجم العالمي زين الدين زيدان تبرعت بمعدات طبية لمستشفى الولاية، موضحة أن والد مدرب ريال مدريد إسماعيل زيدان اتصل بالوالي وأبلغه بنوعية الإعانات.

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الولاية ذكرت أن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بتجهيزات طبية، بينها 5 أجهزة إنعاش، وأجهزة للكشف والمعاينة، سيتم تحويلها إلى مستشفيات المقاطعة التي أحصت لوحدها 74 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

الخطوة جاءت لتؤكد حرص النجم الفرنسي على مساعدة بلده الأصلي، لمواجهة أزمة انتشار الفيروس، في بادرة منه للتعبير عن التزامه بمبدأ التضامن مع أبناء بلده.

السلطات المحلية للولاية، قدمت الشكر للاعب الجزائري الأصل، على هذه المساهمة القيمة، عبر اتصال مع والده إسماعيل زيدان، مدير مؤسسة زيدان الخيرية.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.