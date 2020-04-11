الجميلة يوليا يفيموفا تسبح في الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت السباحة الروسية يوليا يفيموفا، البالغة من العمر 28 عاما، وهي تؤدي بعض التمارين التي بينت لياقتها العالية، وذلك في منزلها خلال فترة العزل الصحي.

يوليا نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لمجموعة من التمارين يستطيع السباحون القيام بها في الحجر المنزلي للحفاظ على لياقتهم البدنية.

السباحة الجميلة تظهر في الفيديو وهي تؤدي العديد من التمارين الرياضية الخاصة بالسباحة والتي يستطيع السباحون القيام بها في منازلهم في فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى لإغلاق المنشآت الرياضية وأحواض السباحة والملاعب في أغلب دول العالم.

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ومن تعليقات المتابعين على الفيديو، “في زمن كورونا ظهر نوع جديد من السباحة، في الهواء هذه المرة وليس في الماء”.

ودائما ما تشارك يفيموفا متابعيها عبر “إنستجرام” البالغ عددهم أكثر من 170 ألف متابع، صورها وفيديوهاتها خلال نشاطاتها ورحلاتها ومسابقاتها الرياضية.

يفيموفا هي أكثر سباحة روسية إحرازا للميداليات في بطولات العالم للسباحة في تاريخ روسيا، برصيد 17 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية و7 فضية و4 برونزية.. وفي بطولة العالم الأخيرة للسباحة العام الماضي، صعدت إلى منصة التتويج في جميع أنواع مسابقة الصدر، حيث حصدت الميدالية الذهبية في مسافة 200 متر والفضية في مسافة 100 متر والبرونزية في مسافة 50 متر.