نحت مدهش لوجه ليونيل ميسي في أقل من دقيقة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يظهر عملا يدويا رائعا بنحت وجه أسطورة الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي على قطعة صلصال صغيرة.

العمل الفني يأتي ضمن أعمال تقوم بها شركة taocixiansheng الصينية والتي تعمل على تجسيد المشاهير والفنانين ونجوم الرياضة باستخدام الصلصال بطريقة مميزة وحرفية عالية.

ليونيل ميسي كان قد تحدث مؤخرا عن الشائعات التي أثيرت في الفترة الأخيرة بشأن العديد من الأشياء الخاصة به، والتي انتشرت بصورة كبيرة وهي عارية تمامًا من الصحة.

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وكذلك تحدثوا عن دفعه مبلغًا ككفالة من أجل إخراج أسطورة كرة القدم البرازيلية وزميله السابق في برشلونة رونالدينيو من سجون باراجواي.. وحول ذلك، قال ميسي إن كل هذه الأشياء ليست صحيحة، ونفى أن يكون له صلة بكل ما قيل حول رونالدينيو وكذلك حول الرحيل عن صفوف برشلونة.

يشار إلى أن ليونيل ميسي قائد برشلونة يقضي حاليا فترة العزل من فيروس كورونا في واحد من أكثر القصور روعة، بمقاطعة كتالونيا بعدما تجميد النشاط الرياضي بسبب الوباء.. ودعا جماهيره لضرورة البقاء في المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا وقام بالمشاركة في تحدي البقاء في المنزل عن طريق اللعب بورق المرحاض وأبهر عشاقه كالعادة.