توني كروس يضع نفسه في موقف محرج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجع النجم الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عن تصريحه بشأن قرار ناديه تخفيض رواتب اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز”، كان لاعبو وأفراد الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة هذا العام، لمساعدة النادي على مواجهة تداعيات توقف النشاط الكروي بسبب “كوفيد 19”.

Advertisements

كروس سارع إلى إبداء انزاعجه من القرار، حيث قال في حوار مع قناة “إس دبليو آر” الألمانية: تخفيض الراتب يشبه التبرع عبثا أو من أجل النادي، أنا أؤيد دفع الراتب الكامل، يُطلب من الجميع المساعدة عند الضرورة، وهناك الكثير الأماكن التي تحتاج إلى المساعدات.

إلا أن لاعب الوسط الألماني تراجع عن تصريحه، وأوضح المقصود من كلامه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.. وقال: “من المحتمل أنه لم يتم ترجمة كلامي بشكل صحيح، أو أن البعض لا يريد فهمها”.

اللاعب أضاف، منذ اللحظة الأولى ورأيي حول الأمر تعرفونه جيدا، وهو كالتالي: إذا تمكنا من مساعدة العمال والموظفين في النادي فمن المنطقي التخلي عن جزء من راتبنا، وهو أمر تم إثباته اليوم.