الحجوزات تنهال على فندق الإقامة الجبرية لرونالدينيو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مكالمات الحجوزات لفندق “بالماروغا” في العاصمة الباراجويانية لم تتوقف منذ الإعلان عن إقامة النجم البرازيلي رونالدينيو في الفندق.

رونالدينيو، النجم السابق لبرشلونة وميلان كان قد خرج من السجن بعد أن دفع كفالة مالية قدرها 1.6 مليون دولار، عقب قضائه حوالي الشهر حلف القضبان داخل أحد سجون الباراجواي.

وبعد انتشار الأنباء عن قضاء رونالدينيو فترة الإقامة الجبرية في فندق “بالماروغا” في العاصمة الباراجويانية أسونسيون، لم تتوقف المكالمات الهاتفية لإجراء الحجز فيه بهدف رؤية النجم البرازيلي.

Advertisements

الصحيفة ذكرت أن الماروغا فندق فاخر يقع في شارع “بالما” التاريخي في العاصمة الباراجويانية، وعلى بعد 15 دقيقة من مطار العاصمة أسونسيون الرئيسي.

رونالدينيو كان قد تعرض للسجن مع شقيقه بسبب دخولهما الباراجواي بجوازي سفر مزورين.

النجم البرازيلي يعد من أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، وقد أحرز تقريبا جميع الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

كان القاضي غوستافو أماريا المكلف بقضية نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو الموقوف منذ أكثر من شهر في أحد سجون باراجواي بسبب استخدامه جواز سفر مزور، قد أعلن وضعه قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.. وقال خلال مؤتمر صحفي: إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما في فندق.