الامارات | كريستيانو رونالدو يخرق الحظر ويوجه رسالة إلى متابعيه

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يخرق الحظر ويوجه رسالة إلى متابعيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى جمهوره ومتابعيه، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بعد ساعات قليلة من خرقه الحظر المنزلي، وتداول صوراً لتدربه في ملعب ماديرا بالبرتغال، رغم الحجر الصحي.

وكان كريستيانو رونالدو قد خالف قواعد الحجر الصحي المنزلي، الذي دعا إليه بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا، بسبب تدربه في ملعب ماديرا.

وأثارت صور رونالدو، وهو يتدرب على العشب الأخضر داخل الملعب ودون كمامة، الكثير من الانتقادات داخل الشارع البرتغالي، وانتقده العديد من مواطنيه لخرقه قواعد الحجر الصحي.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له بكمامات بلوني علمي البرتغال وإيطاليا، لتوجيه رسالة لمتابعيه حول العالم، يدعوهم فيها للوحدة والتضامن لمكافحة فيروس كورونا، قال فيها: "في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة للعالم، يبدو من المهم أن نتوحد ونساعد بعضنا بعضاً، دعونا نعمل كل ما نقدر عليه من أجل المساعدة".

وكان رونالدو قد غادر إيطاليا منذ إعلان إصابة زميله في يوفنتوس دانييل روغاني، ليقضي فترة الحجر الصحي في البرتغال وجزيرة ماديرا، مفضلاً البقاء بعيداً عن إيطاليا برفقة والدته المريضة في البرتغال.