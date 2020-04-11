شكرا لقرائتكم خبر عن «زانيتي» يتحدث عن مستقبل «لاوتارو» ومصير «إيكاردي» مع إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم هجوم الفريق، سيبقى في النادي، وسط التقارير التي تشير إلى رغبة برشلونة في التعاقد معه، فيما أوضح موقف النادي من عودة نجمه المعار ماورو إيكاردي.

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وأوضح «زانيتي»، في حوار مع شبكة ESPN الأمريكية: «أراه سعيدًا في إنتر، هو يجد نفسه مع النادي ونحن نؤمن به ونراه مستقبل إنتر».

أما عن عودة مواطنه الآخر ماورو إيكاردي، الذي يقضي هذا الموسم على سبيل الإعارة لباريس سان جيرمان، بعد دخوله في صراعات هو وزوجته واندا نارا، التي تقوم أيضًا بإدارة أعماله، مع إدارة النادي الإيطالي الموسم الماضي.

وقال «زانيتي» عن إمكانية بقاء «إيكاردي» مع الفريق بعد عودته من الإعارة: «لا أعلم، لا أعتقد ذلك»، مضيفًا: «لكن في الوقت الحالي نحن لا نتحدث عن سوق الانتقالات، أهم شئ هو الصحة، ثم سيكون لدينا الوقت للتفكير في هذا الأمر».