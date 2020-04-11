شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يرفض انضمام نجمه الصربي لـ يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 كشفت تقارير صحف ايطالية، عن تطور جديد بشأن ارتباط ​يوفنتوس​ بضم الصربي الدولي سيرجي ميلينكوفيتش ​سافيتش​ نجم وسط ​لاتسيو​.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس سيتحرك لضم ميلينكوفيتش، في حال فشل في اتمام صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد. Advertisements وأوضح الموقع، أن خطة اليوفي لضم ميلينكوفيتش قائمة على إقحام أكثر من لاعب خلال صفقة تبادلية مع لاتسيو. الا ان الموقع اشار الى أن مسؤولي لاتسيو واضحون للغاية بشأن ميلينكوفيتش، بحيث أنهم يرفضون تقديم أي خصم أو الاستغناء عن النجم الصربي خلال صفقة تبادلية. وينال سافيتش أيضًا اهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

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