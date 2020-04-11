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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام الاقرب لضم كوتينيو هدف تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، أن نادي توتنهام قد تفوق على نظيره تشيلسي في سباق التعاقد مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار حاليًا إلى بايرن ميونيخ.
وتنتهي إعارة كوتينيو مع الفريق البافاري في الصيف المقبل، ويتجه النادي الالماني لعدم تفعيل بند شراء نجم السيليساو مقابل 120 مليون يورو.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن تشيلسي كان أبرز المتفاوضين مع برشلونة بشأن ضم كوتينيو، لكن البلوز يرفض وضع بند إلزامية الشراء بعد انتهاء عقد الإعارة.
واضافت، أن توتنهام قد اقتحم المفاوضات وتفوق على النادي اللندني، بسبب موافقته على بند إلزامية الشراء عقب انتهاء إعارة البرازيلي.
وتابعت الصحيفة، أن جوزيه مورينيو مدرب السبيرز قد وافق على الصفقة، لكن تبقى المشكلة أن توتنهام لا يستطيع توقع وضعه المالي بعد انتهاء أزمة كورونا.
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