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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غازلي يساهم بجمع التبرعات لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
نشر سائق الفورمولا 1 في فريق الفا توري (تورو روسو سابقًا) بيار غازلي هذه الصورة على حسابه الرسمي على إنستغرام. وكشف غازلي انه سيُشارك في بطولة "restezchezvoustrophy" في لعبة FIFA 20 والتي سيكون ريعها موجه صوب مكافحة فيروس كورونا في فرنسا.
يُذكر ان غازلي كان قد بدأ موسم 2019 في فريق رد بُل لكنه خسر مقعده في منتصف الموسم لصالح السائق الكسندر البون وتمة إعادته الى فريق تورو روسو الذي هو الشقيق الأصغر لرد بُل. على الرغم من ذلك تمكن غازلي من تحقيق نتيجة ممتازة له في سباق البرازيل حيث انه حل في المركز الثاني.
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