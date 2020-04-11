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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يرد على اهتمام الريال بـ مبابي ويستهدف العقل المدبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، عن ثورة فرنسية مقبلة في باريس سان جيرمان قد تشمل مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة الموندو وآس، ان النادي الباريسي يخطط لثورة في الفريق، حيث يستهدف الحصول على العقل المدبر في ريال مدريد الاسباني، الفرنسي زين الدين زيدان ليقود الفريق خلفاً لتوماس توخيل.
وأضاف التقرير، أن زيدان هو المرشح الأبرز لادارة البي إس جي لتولي قيادة الفريق بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، أو حتى حال رحيله مباشرة نهاية الموسم الحالي.
وما قد يشجع زيدان للموافقة على العرض بحسب التقارير هو رغبته بقيادة مواطنه كيليان مبابي، وفي هذه الحالة سينجح باريس سان جيرمان في حماية نجمه من إغراءات الميرينغي.
يذكر ان زيدان لم يسبق له تدريب أي فريق آخر باستثناء ريال مدريد، وينتهي عقده الحالي في 2022.
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