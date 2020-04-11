الدوري الايطالي يعود في 31 الشهر المقبل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

اعلن رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي تمديد فترة الاغلاق العام حتى 3 ايار المقبل في ايطاليا مما يؤكد ان الكالتشيو لن يعود قبل هذا التاريخ.



وقد دعت الفرق لاعبيها للالتحاق في تمارينها اعتبارا من 4 ايار المقبل في ظل انتشار الاخبار المؤكدة عن استكمال البطولة في 31 ايار المقبل وانهائها في 3 اب.

وقد اعلن الاتحاد الايطالي انه وبعد العودة التدريجية لبعض الوظائف والاعمال سيتخذ القرار النهائي في 21 نيسان المقبل ريثما تتبلور الامور اكثر فيما يتعلق بفيروس ​كورونا​ الذي فتك بايطاليا واوقع عددا كبيرا من الضحايا.