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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الايطالي يعود في 31 الشهر المقبل! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
اعلن رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي تمديد فترة الاغلاق العام حتى 3 ايار المقبل في ايطاليا مما يؤكد ان الكالتشيو لن يعود قبل هذا التاريخ.
وقد دعت الفرق لاعبيها للالتحاق في تمارينها اعتبارا من 4 ايار المقبل في ظل انتشار الاخبار المؤكدة عن استكمال البطولة في 31 ايار المقبل وانهائها في 3 اب.
وقد اعلن الاتحاد الايطالي انه وبعد العودة التدريجية لبعض الوظائف والاعمال سيتخذ القرار النهائي في 21 نيسان المقبل ريثما تتبلور الامور اكثر فيما يتعلق بفيروس كورونا الذي فتك بايطاليا واوقع عددا كبيرا من الضحايا.
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