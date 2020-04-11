شكرا لقرائتكم عبد المنصف يتدرب على حمام السباحة فى منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس وادى دجلة، تدريبات بدنية متنوعة مستعينا بأدوات الجيمانزيوم على حمام السباحة فى منزله، فى إطار عمله للحفاظ على لياقته البدنية حيث يخوض التدريبات بصفة يومية رفقة فريقه عبر "الفيديو كونفرانس"، وذلك للمحافظة على لياقته البدنية.

عبد المنصف صاحب الـ 43 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات، وحصد الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 43 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

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كما حقق "أوسة" رقما قياسيا آخر، بمشاركته فى 24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يصبح محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، ويحرص أوسة على مواصلة تدريباته بصورة يومية خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.