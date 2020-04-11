شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن المحترفين: أجاى ومعلول وساسى وبن شرقى اللى فيهم.. والباقى بلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رضا عبد العال، نجم الأهلى و الزمالك السابق ، عن اللاعبين الأجانب الأفضل من وجهة نظره فى الدورى المصرى خلال الفترة الحالية .

و قال رضا عبد العال فى تصريح لـ الخليج 365 إن الدورى المصرى لم يمتلك محترفين كويسين سوى جونيور أجاى و على معلول فى الأهلى و فرجانى ساسى و أشرف بن شرقى فى الزمالك قائلا : " الباقى كله بلح " .

وأضاف أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى بداية من الموسم المقبل صائب جدا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسلهم فى ظهور لاعبين مهاجمين فى مصر خلال السنوات المقبلة .

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ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.