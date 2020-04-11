شكرا لقرائتكم محمد عنتر ينشر فثيديو لمرانه المنزلى بمسقط رأسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، مرانا فى مركز شباب أبو تيج، مسقط رأسه، وجاء تدريب اللاعب عبارة عن جرى خفيف فى الملعب، بناءً على تعليمات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى طالب اللاعبين بخوض تدريبات جرى يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الفترة الحالية التى تشهد توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويخوض محمد عنتر، بصورة يومية، تدريبات متنوعة فى مركز شباب أبو تيج، ما بين الجري وتدريبات اللياقة البدنية بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما رفض مسؤولو الزمالك، اتخاذ أى قرار بشأن الثلاثى الأجنبى "الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، والإيفوارى رزاق سيسيه، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، إلى جانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوى المغربى"، وذلك انتظاراً لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون بشأنهم.

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وربطت التقارير المختلفة بين تقليص اتحاد الكرة لعدد الأجانب فى الموسم الجديد وما بين رحيل الثلاثى "كاسونجو وسيسيه وأحداد" عن الزمالك فى الموسم القادم، خاصة لضمان الثلاثى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، لاعبى الأبيض، لمقاعدهم فى قائمة أجانب الفريق بالموسم المقبل.

ورفضت إدارة الزمالك حسم تلك المسألة انتظارا لرؤية كارتيرون إلى جانب عدم إصدار اتحاد الكرة لقرار رسمى حتى اللحظة الجارية بشأن تلك المسألة مما جعل إدارة الزمالك ترجئ ذلك الملف للفترة القادمة خاصة إن إعارة سيسيه مازالت ممتدة للاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم وكذلك إعارة أحداد إلى الرجاء المغربى ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا بينما يحرص المدرب الفرنسى خلال الوقت الحالى على متابعة تدريبات اللاعبين بالفيديو بصورة مكثفة، من أجل السعى للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الحالية.