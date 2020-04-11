شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى ينشر صورة لأفراد جيله داخل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكريات الزمن الجميل داخل القلعة الحمراء، بصورة مع نجوم جيله في الفريق الأحمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وعلق عبد الغني على الصورة: احنا اتربينا في النادي.

وأعلن مجدى عبد الغني، عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة، عن نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة. وكتب عبد الغني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "باذن الله سأترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.. الله المستعان".

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وشن مجدى عبد الغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هجوماً حاداً على منتقدي أحمد فتحي لعدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء وإعلانه الرحيل نهاية الموسم، وعبر عبد الغنى عن تضامنه مع "الجوكر" وتاريخه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا، "أيه يعنى اللى عمله أحمد فتحي أنه شاف مصلحته.. دا كده بقى خيانة عظمى اتنسى تاريخه هتمسحوا تاريخه".

وأضاف مجدي عبد الغني، في تعليقه على أزمة أحمد فتحي، "محدش هيقدر يمسح تاريخ أحمد فتحي من النادي الأهلي والبطولات اللي خدها مع الفريق"، مطالبا كل من يتطرق للحديث عن هذه القضية أن يتحلى بروح الاحتراف ويتحدث في الأمور التي ترضي الله فقط دون القضاء على مستقبل اللاعب.

وتابع، "خليكم محترفين وخلوا اللى يتكلم يطلع يتكلم بكلام يرضي ربنا مش يرضى العبد عشان يعمل له قرشين من وراه، واللي بيحصل حرام سواء من مسئولين في أندية بتسرب اخبار عشان تطلع تهاجم الولد أو ناس تانية بتطوع وتتكلم دون علم".

وعلى جانب آخر، يعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلي بدائل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق خلال الجلسة المُرتقبة التى ستجمع رئيس النادي بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى لرفضه عرض النادى لتجديد العقد.