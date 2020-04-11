شكرا لقرائتكم محمد فضل الله: قرار تقليص الأجانب يمنح المحترف أحقية شكوى ناديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني الرياضي الدولي، وخبير اللوائح الرياضية، موقف اللاعبين المحترفون في الدوري المصري مع أنديتهم بعد قرار الجبلاية تقليص الأجانب بدء من الموسم المقبل.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كما تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

وقال فضل الله في هذا الصدد، أنه يجب فسخ التعاقد بين اللاعب المحترف وناديه بالتراضي، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين وديا ودون الدخول في نزاعات.

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وأضاف خبير اللوائح: "النادي يجب أن يعقد جلسة مع لاعبيه الزائدون عن العدد الموصي به بعد قرار تقليص المحترفين، وأن يشرح له في جو ودي الأسباب التي دعته لقرار انهاء التعاقد حتى يستوعب اللاعب رغبة ناديه في فسخ التعاقد وديا".

وأضاف فضل الله: "إذا لم يقتنع اللاعب بضرورة فسخ التعاقد أو يرضى بالحلول التي طرحها عليه ناديه، فمن حقه وفقا للائحة شكوى النادي في الفيفا والمحكمة الرياضية للحصول على مستحقاته".

وتابع: "اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة اللاعب وناديه، هو الجهة المسئولية عن تنظيم شئون المسابقة، ولا يحق للأندية مطالبة اتحاد الكرة بتحمل قيمة فسخ التعاقد مع لاعبيها".

وأوصى فضل الله بضرورة اتخاذ مثل هكذا قرارات بالتنسيق مع الأندية المشاركة في المسابقة وعدم الانفراد بها حتى لا يضع الأندية في ورطة".