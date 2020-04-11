الغاء كأس الابطال الدولية في كرة القدم

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باريس: أعلن منظمو مسابقة كأس الابطال الدولية في كرة القدم والتي تضم نخبة الاندية الاوروبية عن الغاء نسخة عام 2020 في الولايات المتحدة وقارة اسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
واصدر المنظمون بيانا جاء فيه ان "غياب الوضوح بشأن رفع قيود اجراءات التباعد الاجتماعي وبشان الروزنامة الرياضية الدولية مع امكانية معاودة بعض البطولات الوطنية نشاطها والاتحاد القاري (ويفا) مسابقاته في شهر اغسطس، ادى الى استحالة اقامة كأس الابطال خلال الصيف المقبل". اضاف "نحن سعداء لجلب افضل اندية العالم واقامة ابرز المواجهات في ما بينها في الولايات المتحدة واسيا".
انطلقت النسخة الاولى من كأس الابطال عام 2012 بمبادرة من رجل الاعمال الاميركي الثري ستيفن روس مالك نادي ميامي دولفينز في كرة القدم الاميركية.
وتقام مباريات هذه البطولة في الولايات المتحدة واسيا وحتى في اوروبا، وتأتي في وقت تستعد فيه هذه الاندية للموسم الجديد في بطولاتها الوطنية.
تجد هذه الاندية في الولايات المتحدة جميع التسهيلات وعلى اعلى مستوى كما ان خوضها مباريات هذه البطولة تدر عليها اموالا ضخمة.
وكان جمهور قياسي يتابع احدى المباريات في الولايات المتحدة قدر بـ109.318 الاف متفرج، خلال مباراة العملاقين ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي على ملعب ميشيغان في 2 اغسطس عام 2014.
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