ارجاء نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد حتى اشعار آخر

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القاهرة: ارجأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم السبت مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي المقررة في مايو المقبل حتى اشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء في بيان الاتحاد القاري "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارىء ارجاء المباريات التالية حتى اشعار آخر: نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي" ذهابا بين 1 و3 مايو وايابا بين 8 و10 مايو، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".

كان من المقرر ان يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر ان يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

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اضاف الاتحاد القاري ان "جدولا جديدا سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت عينه، يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة".

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) اختار في منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.