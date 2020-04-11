الامارات | أسطورة ليفربول في قبضة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول في قبضة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن لاعبه الأسطوري ومدربه السابق السير الأسكتلندي كيني دالغليش، الذي أخل المستشفى الأسبوع الماضي، مصابٌ بفيروس "كورونا المستجد"، لكن لا تظهر عليه أية عوارض جانبية.

وأوضح النادي في بيان له، أن: "دالغليش البالغ من العمر 69 عاماً، أدخل المستشفى الأربعاء الماضي، لمعالجة التهاب"، مضيفاً، أن: "الالتزام بالإجراءات الراهنة، خضع دالغليش في وقت لاحق لفحص اختبار "كورونا COVID-19"، رغم عدم ظهور أية أعراض للمرض، إلا أنه وبشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض جانبية".

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وأكد بينان ليفربول، أن الأسكتلندي السابق، كان قبيل دخوله المستشفى، قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته لفترة أطول من تلك الموصي بها، وهو يحض الجميع على اتباع الإجراءات الحكومية والخبراء في الأيام والاسابيع المقبلة، للبقاء في المنزل وتجنب الإصابة بالفيروس التاجي.

يذكر أن السير كينيث مانيوسن دالغليش، يعتبر أحد أفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، وسبق لجمهور الـ "ريدز" تسميته بـ "الملك كيني"، قبل أن تمنحه ملكة بريطانيا عام 2018 لقب الفارس (السير)، نظير إنجازاته في عالم كرة القدم، في مسيرة تضم 335 مباراة مع ليفربول بين عامي 1977 و1990 سجل خلالها 118 هدفاً، وسبقها باللعب 204 مباراة بقميص نادي سلتك سجل خلالها 112 هدفاً، كما لعب 102 مباراة مع منتخب بلاده اسكتلندا بين عامي 1971 و1996 سجل على مدارها 30 هدفاً دولياً.