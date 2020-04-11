الامارات | شرط وحيد لاستكمال الدوري الإنجليزي.. هل يقبله اللاعبون

شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد لاستكمال الدوري الإنجليزي.. هل يقبله اللاعبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لجمعية مدربي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريتشارد بيفان، إن: "الموسم في إنجلترا يجب أن يستأنف فقط بعد إجراء اختبار لجميع اللاعبين للكشف عن فيروس كورونا التاجي".

وأضاف في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "بمجرد أن يحدث ذلك، يمكن لنا الحديث عن استكمال المسابقة"، منتقداً رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لفشلها في استشارة أعضائها بشأن تقدير أن الموسم يمكن أن يكتمل في 56 يوماً بمجر إعادة تشغيله.

ووصف بيفان الجدول المقترح المتعلق باستكمال الدوري، بأنه "ضيق بشكل مثير للدهشة"، مؤكداً أنه يجب الحصول على دعم المدربين والمديرين الفنيين، بقوله: "لا يمكن فعل ذلك واستخلاص قرارات دون الحديث إليهم، أو الاستماع لنصائحهم وأفكارهم".

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وأكد بيفان، أنه طلب من اتحاد كرة القدم مناقشة استئناف الموسم مع المدربين من كل دوري، خصوصاً أن اللاعبون يجب أن يتدربوا لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل قبل العودة إلى أرض الملعب، إلا أن الأهم من كل شيء حالياً هو الصحة، والأسلوب الآمن في العودة إلى أرض الملعب، واعتقد أن الاختبار الخاص بفيروس كورونا، هو مفتاح العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لطريق العودة لاستكمال الدوري".

وتابع: "لن نرى تنبؤات أكثر دقة حول الوقت الذي يمكننا فيه الوصول إلى أرض الملعب حتى نهاية أبريل، ففي ألمانيا، دارت مناقشات حول العودة في شهر مايو، وربما تكون هذه نتيجة مباشرة لبعض التفكير الواضح للغاية مع حكومتهم لأنهم يقومون بإجراء 50 ألف اختبار يومياً، مقارنة بـ 10 آلاف اختيار هنا، مع العلم أن الحكومة البريطانية تستهدف 100 ألف اختبار يومياً بحلول نهاية الشهر الجاري".

واختتم: "المدربون لا يريدون العودة إلى أرض الملعب، إلا إذا تم اختبار اللاعبين، ولكن في نفس الوقت يجب على الحكومة أن تؤكد أن الأمر على ما يرام، وأنه يجب إتاحة الاختبارات أولاً من دون التأثير على الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي".

واتم تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أجل غير مسمى، جراء تفشي جائحة "كورونا" في العديد من دول العالم، وكان فريق ليفربول بحاجة لست نقاط فقط لإعلان تتويجه بلقب المسابقة.