شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن تأجيل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم السبت، قراره الجديد بشأن البطولات القارية التي كان من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، والتي تم تعليقها بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد.

وقرر الاتحاد الإفريقي وفقًا لما نشره في بيان رسمي عبر موقعه، تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصفيات كأس العالم للسيدات إلى أجل غير مسمى.

وجاء بيان الكاف كالتالي:

في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن كوفيد 19، ووسط الإغلاق في معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ في الكاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

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- مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية: مباراة الذهاب في الفترة من 1-3 مايو والعودة 8-10 مايو 2020.

- تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة: المقررة في البداية من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020

سيتم الإعلان عن جدول جديد في الوقت المناسب.

وفي الوقت نفسه، يراقب الكاف الوضع عن كثب ويعمل مع السلطات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة.

وتأهلت فرق الزمالك والأهلي والوداد الرياضي والرجاء الرياضي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهلت فرق بيراميدز ونهضة بركان وحسنية أغادير وحوريا كوناكري لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.