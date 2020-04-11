شكرا لقرائتكم خبر عن خلال استضافته بقناة النادي.. حازم إمام عن الترشح لرئاسة الزمالك: «ليه وجع القلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على ما أثير عن نيته الترشح لرئاسة القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة موضحًا وجهة نظره تجاه مشاركته في العمل العام وتحديدًا الخاص بكرة القدم.

وأوضح «الثعلب الصغير»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «زملكاوي» على قناة النادي: «قبل ما استقيل من اتحاد الكرة قلت أنا مش هشتغل في العمل العام تاني لفترة، العمل العام في الكرة تحديدًا بتكسب ماشي برافو عليكم، تخسر تبقى فاسد وبتاخد فلوس وعمولات، ليه لما يحصل خسارة ليه لازم يبقى فيه فساد؟ طيب ما أنا كسبت قبل كدة، ما أنا رحت كأس العالم».

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وأضاف: «ما فرقة زي ألمانيا مكسبتش ولا ماتش في كأس العالم وقعدت سنة بعد كدة مابتكسبش ليه مطلعوش اتحاد الكرة الألماني فاسد؟ طيب ليه البرازيل لما خسرت 7 في البرازيل مقالوش دول فاسدين، ماشي أنا خسرت أبقى أنا إدارة مش كويسة مثلًا عندي قصور في اختيار، عملت حاجة غلط، لكن لازم يطلعك على طول فيه فساد».

وتابع «إمام»: «ليه يا عم وجع القلب ده أنا مش عايز وجع الدماغ يا عم، أنا الفترة دي مش عايز اشتغل في حاجة عامة».