شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الجابوني: على «أوباميانج» الانتقال لفريق أكثر طموحًا من أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس الاتحاد الجابوني لكرة القدم، بيير ألاين مونجينجي، أن على نجم منتخب بلاده بيير-إميريك أوبامبيانج الانتقال من أرسنال إلى فريق أكثر طموحًا في أوروبا.

وقال «مونجينجي»، في حوار مع شبكة ESPN الأمريكية: «لا أريد أن أقول إن أرسنال ليس طموحًا، ولكن أرسنال ليسوا بقدر الطموح الذي لدى عدد آخر من الفرق الأوروبية».

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وأضاف: «لذا إذا استطاع بيير الحصول على عقد مع ناد أكثر طموحًا سيعثر لنفسه بالتأكيد على مكان هناك، فعلى المستوى الشخصي، جميعنا نعتبره ضمن أفضل اللاعبين في العالم».

وتابع رئيس الاتحاد الجابوني: «نصيحتي له هي أن يستمر في العمل لجذب انتباه أكبر الأندية وأكثرها طموحًا».

وكانت الجابون قد وقعت مع المنتخب المصري في إطار المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2022 بقطر.