شكرا لقرائتكم كاسونجو يواصل تدريباته اليومية فى حديقة منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، إلى حديقة منزله لخوض التدريبات البدنية التى وضعها الجهاز الفنى للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للاعبين، من أجل تنفيذها خلال الفترة الحالية للمحافظة على اللياقة البدنية فى فترة توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما رفض مسؤولو الزمالك، اتخاذ أى قرار بشأن الثلاثى الأجنبى "الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، والإيفوارى رزاق سيسيه، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، إلى جانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوى المغربى"، وذلك انتظاراً لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون بشأنهم.

وربطت التقارير المختلفة بين تقليص اتحاد الكرة لعدد الأجانب فى الموسم الجديد وما بين رحيل الثلاثى "كاسونجو وسيسيه وأحداد" عن الزمالك فى الموسم القادم، خاصة لضمان الثلاثى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، لاعبى الأبيض، لمقاعدهم فى قائمة أجانب الفريق بالموسم المقبل.

Advertisements

ورفضت إدارة الزمالك حسم تلك المسألة انتظارا لرؤية كارتيرون إلى جانب عدم إصدار اتحاد الكرة لقرار رسمى حتى اللحظة الجارية بشأن تلك المسألة مما جعل إدارة الزمالك ترجئ ذلك الملف للفترة القادمة خاصة إن إعارة سيسيه مازالت ممتدة للاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم وكذلك إعارة أحداد إلى الرجاء المغربى.

ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.