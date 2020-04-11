شكرا لقرائتكم فرج عامر: الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الحديث عن رحيل حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الوقت الحالي غير مناسب، باعتباره أحد أهم نجوم الفريق.

وقال عامر في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل احد اهم نجوم سموحة في كرة القدم في نهاية الموسم الكروي.



سموحة

أضاف رئيس سموحة موجهاً الشكر لناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار إلى الفريق السكندري: شكرا ناصر ماهر نجم مصر في كرة القدم ونجم فريق سموحة لكرة القدم المعار من النادي الاهلي علي تبرعة بمرتبة لنادي سموحة.

واختتم عامر: شكرا فارس مجاهد كابتن منتخب الشباب المصري لكرة القدم ونجم نادي سموحة علي تبرعة بمرتبة لنادي سموحة.

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وتعانى الأنديه المصرية من أزمه مالية طاحنة نظرا لتجميد النشاط الرياضى واصبح مصير الدورى العام غير معلوم .

وكان حماده صدقى قد تنازل ومعه أفراده جهازه عن 50% من مستحقاتهم للمساهمة فى حل الأزمة المالية التى يعانى منها سموحة حاله حال جميع الأندية فى ظل توقف النشاط .

وقال عامر لن اتدخل مع اى فرد بالنادى سوء من الموظفين أو العمال أو الاجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات الماليه رغم كل هذه الظروف الصعبة .

ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الازمة المالية .

رفض ناصر ماهر نجم النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة، وأبرز عناصر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، تشبيه طريقة لعبه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.