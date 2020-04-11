شكرا لقرائتكم بلدوزر الزمالك يخسر "ربع" مليون يورو فى بورصة اللاعبين بسبب توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انخفضت القيمة التسويقية لمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، في آخر تحديث له وفقاً لموقع الاحصائيات الرياضية"ترانسفير ماركت"، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتراجعت قيمة مصطفى محمد لتسجل 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليون و370 ألف جنيهاً مصرياً ، بعدما كان قد وصلت إلى مليون و200 ألف يورو قبل الثامن من شهر أبريل الجاري أي ما يعادل 20 مليون و680 ألف جنيهاً مصرياً.

وتعتبر القيمة التسويقية السابقة على ذلك التاريخ هي أعلى قيمة وصل إليها المهاجم الشاب، بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية للشباب التي استضافتها مصر في نوفمبر العام الماضي، وساهم بدور كبير في تتويج الفراعنة باللقب ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

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ويؤدى مصطفى محمد برنامجه التدريبى الموضوع من الفرنسى باتريس كارتيرون فى مدينة الغردقة، بعد توقف النشاط والتدريبات فى كل الأندية وإلزام اللاعبين بالتدريب فى المنزل مع وضع رقابة من الأجهزة الفنية على تحركاتهم وعدم الخروج من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى .

وكشف الصربي ميتشو المدير الفني لمنتخب زامبيا، ومدرب نادى الزمالك السابق، عن طلب ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزى لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف رينجرز الأسكتلندى.

وأضاف ميتشو خلال مداخلته عبر سكايب من زامبيا لبرنامج الدرجة الثالثة علي قناة أون تايم سبورت أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لديه مستقبل مشرق، مؤكدا أن فرجانى ساسى وطارق حامد وبن شرقى وزيزو الأفضل فى الفريق حاليا.

وتابع ميتشو قائلا: "لاعبو الزمالك أظهروا إمكانياتهم بالفوز ببطولتى السوبر وجميعهم مؤهلين للاحتراف فى أوروبا، وأتمنى فوز الزمالك بدورى أبطال أفريقيا".