شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يقدم تقريرا شاملا عن فريق الأهلى لمحمود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريراً شاملاً عن فريق الكرة لمحمود الخطيب رئيس النادي خلال جلسة ستجمعهما خلال أيام يبحث خلالها رئيس الأهلي مع مدير الكرة عدة أمور خاصة بالفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد كلّف سيد عبد الحفيظ بإعداد تقرير شامل وموسع عن الفريق سواء فيما يتعلق بموقف الإصابات أو عقود اللاعبين أو الرواتب .

وطلب مجلس الاهلي من مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكرة ومدير قطاع الناشئين ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، وضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط.

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وإنتهى عبد الحفيظ من إعداد تقرير عن فريق الكرة ورؤيته للفريق خلال المرحلة المقبلة في ظل تجميد النشاط وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدوري وكافة المسابقات المحلية والأفريقية.

فيما تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح فترة توقف الدورى الحالى على خلفية انتشار فيروس "كورونا" فى حسم العديد من القضايا المهمة فى فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلى قعد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.