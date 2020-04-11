شكرا لقرائتكم وصلة رقص لرمضان صبحى مع الأصدقاء على أنغام حكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل رمضان صبحى نجم النادى الاهلى وقائد المنتخب الاولمبى فى وصلة رقص مع أصدقاءه عبر تطبيق تيك توك ، على أنغام الاغنية الشهيرة للمطرب حكيم "قاسى قاسى وجرح أحساسى" ، وأصبحت مسألة رحيل رمضان صبحى عن فريقه مسألة وقت بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء إعارته، عقب إعلان اللاعب رغبته فى العودة من جديد لأوروبا سواء بالاستمرار فى ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى أو الرحيل لناد آخر.

وتضع لجنة التخطيط بالأهلى خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحى نجم هجوم الفريق.

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وعقدت لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعاً لمناقشة كيفية تعويض رمضان صبحى، وحددت عدداً من البدائل المطروحة وعلى رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدداً آخر من المهاجمين الأجانب، فى الوقت الذى أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب، حتى فى حال التعاقد مع جناح أجنبى، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر، ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادى وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب فى وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت فى وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب فى تعطيل الصفقة بالنهاية.

كما رشح عضو بلجنة التخطيط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.