شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق أبوابه أمام استمرار أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق النادي الاهلي صفحة عودة أحمد فتحي لاعب الفريق للقلعة الحمراء بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي مؤخراً ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي أغلق ملف أحمد فتحي ولم يعد بها أي تفاصيل أخري.

تابع المصدر : فتحي سيرحل بنهاية الموسم الجاري ولن يلعب بالأهلي مرة أخري وذلك ردا علي تلميحات البعض بشأن وجود نية للتفاوض مع اللاعب من جديد حال تعثر صفقة إنتقاله إلي بيراميدز.

وأوضح : سواء اتفق فتحي مع بيراميدز أو تعثرت الصفقة فإن الأهلي ليس طرفا في الأمر وبات بعيدا تماما عن اللاعب الذي تم توجيه الشكر له رسميًا من قبل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقب رفضه العرض المقدم من الأهلي لتجديد تعاقده.

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وكان أحمد فتحى قد واصل إستعراض ردود أفعال جماهير القلعة الحمراء، بعد إعلان قراره بعدم التجديد والرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، ورغبته فى خوض تجربة جديد خارج أسوار النادى.

واستعرض الجوكر عدد من الرسائل التى وجهت إليه من الجماهير عبر استورى إنستجرام، وجميعها جاءت للإشادة بأخلاق وامكانيات اللاعب، وجاءت أحد الرسائل: "أرجل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية"، كما جاء فى رسالة اخرى: "أنا لسة عندى أمل إنه ممشيش وهيختم عندنا".

وكان أحمد فتحى قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.