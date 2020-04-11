شكرا لقرائتكم ناصر ماهر ينتظر قبلة الحياة من فايلر للعودة إلى تشكيل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلي سموحة لنهاية الموسم الحالي موقفه من العودة للقلعة الحمراء عقب إنتهاء الإعارة حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ورغم أن ناصر ماهر ينتظر قرار فايلر ويرغب في العودة للقلعة الحمراء إلا أنه يأمل أن يعود ليُشارك في المباريات ولا ليجلس على الدكة حيث أكد مصدر مقرب من اللاعب إنه لن يعود للأهلي سوي حال الحصول علي وعد بالتواجد ضمن الحسابات الفنية للمدرب السويسري.

وقال المصدر أن اللاعب يرغب في المشاركة بالمباريات وإذا شعر بعدم وجود اهتمام من جانب الجهاز الفني بعودته وادخاله الحسابات الفنية سيطلب تمديد اعارته إلي سموحة خاصة في ظل رغبة النادي السكندري في شراء اللاعب نهائياً حسب تأكيدات محمد فرج عامر رئيس سموحة.

Advertisements

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.

وخلال الموسم الجاري، شارك ناصر ماهر مع سموحة في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 7 أهداف كاملة للفريق السكندري قبل توقف النشاط.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد أصدروا قرارًا، اليوم الأربعاء، بمد تعليق مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية إبريل الجاري، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.