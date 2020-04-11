شكرا لقرائتكم أسامة جلال يستعيد ذكريات الفوز ببطولة أفريقيا للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد أسامة جلال مدافع فريق إنبي، ذكرياته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي وتوج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

ونشر جلال صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من إحدى مباريات الفراعنة، وتفاعلت مه الجماهير الأهلاوية بالتعليقات "تعالى الأهلي".

وتألق أسامة جلال خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعله يدخل في حسابات النادي الأهلي ويصبح محط صراع بين الأندية الكبرى.

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حصل مسؤولو إنبى على موافقة حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، لتسويق أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى نهاية الموسم الحالى فى حال تلقيه عروضاً مناسبة للنادى وله، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبة فى خوض تجربة الاحتراف نهاية الموسم الجارى.

وجاء قرار مسئولى إنبى وحلمى طولان بتسويق أسامة جلال بعدما سبق واتفقوا على تأجيل حسم مصيره انتظارا لموقف النشاط الرياضى وما ستسفر عنه الفترة المقبلة من مستجدات بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا مُجددًا.

وكان أسامة جلال كشف لمصادر مقربة منه عن تلقيه عددًا من العروض فى الفترة الماضية، إلا أن مصدرا مسؤولا بالنادى البترولى أكد عدم تلقى عروض رسمية حتى الآن، وأن مصيره إلى جانب مصير أى لاعب مؤجل تماماً خلال الفترة الحالية انتظاراً لموقف النشاط الكروى فى مصر بعد تعليقه تجنبا لانتشار فيروس كورونا، وذلك قبل أن يتم الموافقة على تسويق مدافع الفريق البترولى خلال الفترة المقبلة.