شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل يتغزل فى والده عبر فيس بوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك فى والده عبر حسابه على انستجرام حيث نشر صورته معه وعلق قائلا: "عندما اتكلم عن ابى الكلمات لاتوصفه ولكن هو وطن كبير وحب لاينتهى..ابويا سندى" ،ويعود محمد أبو جبل الى القاهرة الأسبوع المقبل قادمًا من أسيوط، حيث يقضى إجازة قصيرة هناك فى مسقط رأسه مع أسرته، استغلال لفترة التوقف الحالية التى تمر بها الكرة فى العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شارك محمد أبو جبل فى حملة وزارة الشباب والرياضة التى أطلقتها اليوم بمشاركة 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية.



ابوجبل

وشارك محمد أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى بإدارة الفتح محافظة أسيوط عمليات التطهير والتعقيم وكذلك مساهمته فى رفع الوعى لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كرونا.

وقبل توقف الدوري أستطاع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أن يخطف الانظار بعد تألقه مع الفارس الابيض حيث شارك فى 35 لقاء بكل البطولات تلقى 21 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 18 مباراة منها 9 مباريات فى الموسم الحالى للدوري.

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وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق في البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر

وتسبب التخبط الفني الذي عاشه الزمالك في بداية الموسم تحت قيادة المدرب الصربي “ميتشو” في الخسارة أمام إنبي وطلائع الجيش، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، ليبدأ الفريق فترة جديدة شهدت تحقيق البطولات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون

وتولى الفرنسى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فيما ستقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو 9 من الشهر ذاته فى مصر.