شكرا لقرائتكم الزمالك رافضا تقليص الأجانب : فى أوروبا يشارك 11 لاعب من جنسيات مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حمادة أنور لـ"الخليج 365":"هل نبحث عن التطوير أم التراجع؟!.. علينا النظر إلى أقوى الدوريات فى العالم سنجد 11 لاعبا فى الملعب من جنسيات مختلفة ولو نبحث عن التطوير الفعلى علينا أن نشترط مواصفات خاصة فى اللاعبين الأجانب حتى يتواجد فى الدورى المصرى أقوى وأفضل اللاعبين حيث يفيد تواجد لاعبين أجانب مميزين قوة المنافسة فى المسابقات المحلية".
كما شدد حمادة أنور إنه يرى أن لاعبى شمال أفريقيا كانوا بمثابة إفادة كبيرة للدورى المصرى بزيادة حجم المنافسة بوجود مهارات خاصة كما يرى إن تقليل عدد الأجانب سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار اللاعبين المحليين، موضحا أن أسعار حراس المرمى قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه منذ منع تواجد الحراس الأجانب فى الدورى المصرى قائلا:"يوجد حراس داخلين على الأربعين وأسعارهم عالية جدا فى الدورى وشريحة كبيرة من اللاعبين المصريين لم تصل إلى النضج الاحترافى من أجل الاستمرار فى الملاعب لسنوات لذا فتواجد أجانب مميزين يصنع الفارق فى الدورى".
فيما رفض مسؤولو الزمالك، اتخاذ أى قرار بشأن الثلاثى الأجنبى "الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، والإيفوارى رزاق سيسيه، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، إلى جانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوى المغربى"، وذلك انتظاراً لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأنهم، إلى جانب انتظار قرار اتحاد الكرة الخاص بعدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، خاصة بعدما أوضح عضو مجلس إدارة النادى الأبيض اعتراضه التام حول تقليص عدد الأجانب.
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