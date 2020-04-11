شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تدرس تعديل عقود بعض لاعبى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ملف تعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادي أكثر فترة مُمكنة.

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح فترة توقف الدوري الحالي على خلفية إنتشار فيروس "كورونا"في حسم العديد من القضايا الهامة في فريق الكرة منها ملف تمديد وتعديل العقود خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعي الفريق شريف إكرامي واحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلي قد وليد سليمان موسمين فيما وجه الشكر للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور بنهاية الموسم الجاري أما أحمد فاحي فرض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادي بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

فيما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر نهاية الأسبوع الجاري من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة سواء على صعيد الصفقات التي ينوي الأهلي إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل أو على صعيد اللاعبين المُرشحين للرحيل أو موقف المُعارين.

كما يبحث فايلر مع الخطيب تطورات المرحلة المقبلة في ظل تجميد النشاط الرياضي منذ عدة أسابيع على خلفية تفشي وباء "كورونا" في العالم كله ، ويتطلع رئيس الاهلي لمناقشة المدير الفني كذلك في عدة أمور فنية أخرى لم يتم مناقشتها في الجلسة التى جمعتهما الأسبوع الماضي.

وقد تتطرق الجلسة لملف تجديد عقد رينيه فايلر وأن كان المدير الفني قد طلب إدارة النادي التفاوض مع وكيل أعماله في هذا الملف لذا طلب الخطيب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي التفاوض مع شاسا مدير أعمال فايلر لحسم هذا الملف.

على صعيد متصل ، يحسم التقرير الذي سيتسلّمه رينيه فايلر حول اللاعبين المُعارين من الاهلي لأندية أخرى مصير الصفقات التي ينوي النادي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث رفض المدير الفني التسرّع في ملف الصفقات الجديدة خاصة وأن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلي لأندية محلية ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.