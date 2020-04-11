شكرا لقرائتكم الأهلي يصرف مكافأة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو النادي الاهلي منذ أيام بصرف مكافأة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرصت إدارة الأهلي على صرف مكافآة التأهل لكل لاعب بالفريق عقب تخطي مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بدور الثمانية والتأهل لنصف نهائي البطولة.

وصعد الاهلي لنصف نهائي البطولة على حساب صن داونز حيث فاز الأهلي في الذهاب بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل في جنوب أفريقيا بهدف لمثله.

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وتحرص إدارة الاهلي على الإلتزام بكل حقوقها المالية تجاه لاعبي الفريق لذا تم صرف مكافآة التأهل لنصف نهائي أفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة لكنها سيتم تأجيلها في غضون الأيام المقبلة على خلفية تجميد النشاط الرياضي في العالم كله تقريباً بسبب تفشي وباء "كورونا".

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح فترة توقف الدورى الحالى على خلفية انتشار فيروس "كورونا" فى حسم العديد من القضايا المهمة فى فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلى قعد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.