شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة لدعم الفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ميزانية مفتوحة لدعم الفريق فى الموسم المقبل، بعد نجاح الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالموسم الحالى فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن النادى يمتلك الأموال الكافية لإبرام أى تعاقد يرغب فيه الفرنسى باتريس كارتيرون، موضحا أن النادى لا يعانى من أى أزمة مالية، فيما رفض مسؤولو الزمالك اتخاذ أى قرار بشأن الثلاثى الأجنبى "الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، والإيفوارى رزاق سيسيه، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، إلى جانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوى المغربى"، وذلك انتظاراً لرؤية الفرنسى باتريس كارتيرون بشأنهم.

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وربطت التقارير المختلفة بين تقليص اتحاد الكرة لعدد الأجانب فى الموسم الجديد وما بين رحيل الثلاثى "كاسونجو وسيسيه وأحداد" عن الزمالك فى الموسم القادم، خاصة لضمان الثلاثى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، لاعبى الأبيض، لمقاعدهم فى قائمة أجانب الفريق بالموسم المقبل.

ورفضت إدارة الزمالك حسم تلك المسألة انتظارا لرؤية كارتيرون، إلى جانب عدم إصدار اتحاد الكرة لقرار رسمى حتى اللحظة الجارية بشأن تلك المسألة ما جعل إدارة الزمالك ترجئ ذلك الملف للفترة القادمة، خاصة أن إعارة سيسيه مازالت ممتدة للاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم، وكذلك إعارة أحداد إلى الرجاء المغربى، ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى.

وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، بينما يحرص المدرب الفرنسى خلال الوقت الحالى على متابعة تدريبات اللاعبين بالفيديو بصورة مكثفة، من أجل السعى للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الحالية.