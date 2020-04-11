شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إبداعات ليلى عمرو السولية عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، فرصة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، في مشاركة ابنته ليلى أوقات فراغه، حيث قاما بالرسم سوياً.

ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، أحدث الابداعات الفنية لابنته ليلى، وعلق عليها: "شريكتي".



ليلى عمرو السولية

وتألق السولية بشدة مع الأهلى خلال الموسم الحالى، خاصة بعد قدوم المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، كما لعب تعاقد الأهلى مع أليو ديانج دورا فى قدرة عمرو السولية على إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومى.

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وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين، ونجح فى إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً فى فوزه بمباريات مهمة.

ووضع السويسرى رينيه فايلر برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية تمهيداً لإرساله للاعبين والالتزام به، ما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيداً لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حالياً فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.