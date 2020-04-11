شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافأة التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف لاعبو النادى الأهلى، منذ أيام، مكافأة التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحرصت إدارة القلعة الحمراء على صرف مكافأة التأهل لكل لاعب بالفريق عقب تخطى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى بدور الثمانية والتأهل لنصف نهائى البطولة.

وصعد الأهلى لنصف نهائى البطولة على حساب صن داونز، حيث فاز الأهلى فى الذهاب بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل فى جنوب أفريقيا بهدف لمثله.

وتحرص إدارة الأهلى على الالتزام بكل حقوقها المالية تجاه لاعبى الفريق، لذا تم صرف مكافأة التأهل لنصف نهائى أفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى البطولة، لكنها سيتم تأجيلها فى غضون الأيام المقبلة على خلفية تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله تقريباً بسبب تفشى وباء "كورونا".

من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.

Advertisements

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح فترة توقف الدورى الحالي، على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، فى حسم العديد من القضايا المهمة فى فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلى قعد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.