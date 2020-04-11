شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال عن تقليض أجانب الدورى: قرار صائب وفرصة لظهور مهاجمين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى بداية من الموسم المقبل صائب جدا.

وأضاف رضا عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هذا القرار سيساهم فى ظهور مهاجمين فى مصر خلال السنوات المقبلة، بعدما عانى المنتخب فى الفترة الماضية.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

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وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حال إلغاء الدورى.