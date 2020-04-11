شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: الحديث عن رحيل حسام حسن غير مناسب.. وأشكر فارس وناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الحديث عن رحيل حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الوقت الحالى غير مناسب، باعتباره أحد أهم نجوم الفريق. وقال عامر فى تغريده عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الوقت غير مناسب للحديث عن رحيل أحد أهم نجوم سموحة فى كرة القدم فى نهاية الموسم الكروى".

وأضاف رئيس سموحة موجهاً الشكر لناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار إلى الفريق السكندرى، "شكرا ناصر ماهر نجم مصر فى كرة القدم ونجم فريق سموحة لكرة القدم المعار من النادى الأهلي على تبرعه بمرتبه لنادى سموحة".

واختتم فرج عامر قائلا، "شكرا فارس مجاهد كابتن منتخب الشباب المصرى لكرة القدم ونجم نادي سموحة علي تبرعه بمرتبه لنادى سموحة".



فرج عامر

وتعانى الأنديه المصرية من أزمه مالية طاحنة نظرا لتجميد النشاط الرياضى واصبح مصير الدورى العام غير معلوم .

وكان حماده صدقى قد تنازل ومعه أفراده جهازه عن 50% من مستحقاتهم للمساهمة فى حل الأزمة المالية التى يعانى منها سموحة حاله حال جميع الأندية فى ظل توقف النشاط .

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وقال عامر لن أتدخل مع اى فرد بالنادى سوء من الموظفين أو العمال أو الاجهزة الفنية واللاعبين وملتزم بجميع المستحقات الماليه رغم كل هذه الظروف الصعبة .

ومع ذلك تقدم العديد من الموظفين بالتنازل عن جزء كبير من المستحقات المالية تضمنن مع إدارة النادى لحل الازمة المالية .

رفض ناصر ماهر نجم النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة، وأبرز عناصر المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، تشبيه طريقة لعبه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.