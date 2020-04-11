شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يستعيد ذكرياته مع الفراعنة والجماهير الحمراء تعلق: "تعالى الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أسامة جلال، مدافع فريق إنبي، ذكرياته مع منتخب مصر الأولمبي فى بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي استضافتها مصر نوفمبر الماضي وتوج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

ونشر أسامة جلال صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من إحدى مباريات الفراعنة، وتفاعلت معه الجماهير الأهلاوية بالتعليقات "تعالى الأهلي".



اسامة جلال



جماهير الاهلي

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وتألق أسامة جلال، خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي فى كأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعله يدخل فى حسابات النادي الأهلي ويصبح محط صراع بين الأندية الكبرى.

وحصل مسؤولو إنبى على موافقة حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، لتسويق أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى نهاية الموسم الحالى فى حال تلقيه عروضاً مناسبة للنادى وله، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبة فى خوض تجربة الاحتراف نهاية الموسم الجارى.

وجاء قرار مسئولى إنبى وحلمى طولان بتسويق أسامة جلال بعدما سبق واتفقوا على تأجيل حسم مصيره انتظارا لموقف النشاط الرياضى وما ستسفر عنه الفترة المقبلة من مستجدات بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا مُجددًا.

وكان أسامة جلال كشف لمصادر مقربة منه عن تلقيه عددًا من العروض فى الفترة الماضية، إلا أن مصدرا مسؤولا بالنادى البترولى أكد عدم تلقى عروض رسمية حتى الآن، وأن مصيره إلى جانب مصير أى لاعب مؤجل تماماً خلال الفترة الحالية انتظاراً لموقف النشاط الكروى فى مصر بعد تعليقه تجنبا لانتشار فيروس كورونا، وذلك قبل أن يتم الموافقة على تسويق مدافع الفريق البترولى خلال الفترة المقبلة.