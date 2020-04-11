شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" يكشف مستقبل نجوم الكرة... أحمد عيد يفتح مطعم وإكرامى "مروض" كلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم الكرة خلال فترة الحجر الصحى التى يعيشونها لتوقف النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ستكشف عن خطتهم المستقبلية فى الحياة بعد اعتزال الكرة بعد المواهب التى ظهروا بها عبر تطبيق "التيك توك" الشهير، وحاول اللاعبون قتل الملل الذى يعيشونه بالتعبير عن أنفسهم وطاقاتهم المدفونة وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

أحمد عيد عبد الملك "طباخ"

نشرأحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق العديد من الفيديوهات التي تبرهن براعته فى عملية الطبخ المنزلى، والتي نالت استحسان جماهيره، فضلا عن أنه يعشق اللعب مع بناته، للتغلب على أوقات الفراغ الأمر الذى ينبئ بمستقبل للاعب يجعله يتجه لبيزنس المطاعم.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..كهربا "مطرب"

نشر كهربا لاعب الأهلى مقطع فيديو له يقلد فيه أحد المطربين، وأثار الفيديو حالة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى بين جماهير الكرة المصرية وكانت بدايته فى اقتحام عالم "التيك توك" الأمر الذى ينبئ بمستقبل للاعب فى المهرجات بعد اعتزال الكرة.