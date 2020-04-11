شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تفتح ملف تعديل وتمديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح فترة توقف الدورى الحالى على خلفية انتشار فيروس "كورونا" فى حسم العديد من القضايا المهمة فى فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التى أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان.

وجدد الأهلى قعد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.

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فيما يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، سواء على صعيد الصفقات التى ينوى الأهلى إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل أو على صعيد اللاعبين المُرشحين للرحيل أو موقف المُعارين.

كما يبحث فايلر مع الخطيب تطورات المرحلة المقبلة فى ظل تجميد النشاط الرياضى منذ عدة أسابيع على خلفية تفشى وباء "كورونا" فى العالم كله، ويتطلع رئيس الاهلى لمناقشة المدير الفنى كذلك فى عدة أمور فنية أخرى لم يتم مناقشتها فى الجلسة التى جمعتهما الأسبوع الماضي.

وقد تتطرق الجلسة لملف تجديد عقد رينيه فايلر، وإن كان المدير الفنى قد طلب إدارة النادى التفاوض مع وكيل أعماله فى هذا الملف لذا طلب الخطيب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى التفاوض مع شاسا مدير أعمال فايلر لحسم هذا الملف.

على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه رينيه فايلر حول اللاعبين المُعارين من الاهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملى.