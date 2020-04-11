إنبى يعتمد على التدريب عبر "الفيديو كونفرانس" لتجنب زيادة أوزان اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن اعتماد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، بصورة يومية، على التدريب عبر "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة حالة اللاعبين لتجنب زيادة الأوزان والمحافظة على اللياقة البدنية خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وشدد مدير الكرة بإنبى على إن هناك متابعة يومية للتدريبات عبر تقنية الفيديو حيث يقوم لاعبى الفريق البترولى بأداء تدريبات متنوعة تحت إشراف الجهاز الفنى، بصورة يومية، للحفاظ على معدلات اللياقة بأفضل صورة خلال المرحلة الجارية.

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فما أكد عبد الناصر محمد، أن تقليص عدد الأجانب فى الموسم المقبل مع اعتبار اللاعبين القادمين من الدول العربية بمثابة لاعبين أجانب فى القائمة، يعد بمثابة قرار عادل –وفقا لرأيه-، قائلا: "ليس من العدل أن تضم بعض فرق الدورى المصرى 6 لاعبين ليسوا مصريين، هذا يؤثر على تكوين المنتخبات الوطنية بصورة كبيرة".

وتابع عبد الناصر محمد لـ ”الخليج 365” إن تقليص عدد الأجانب فى لائحة اتحاد الكرة وتطبيق المسألة خطوة هامة لتكوين منتخب قوى حيث قال: "هناك ندرة فى المهاجمين فى مصر أن كل الفرق تقوم بالتعاقد مع مهاجمين أجانب مما يؤثر على المواهب الصاعدة بالدورى المصرى ويقتلها ولذا فنحن مع تقليص عدد اللاعبين الأجانب من أجل إفادة المنتخبات الوطنية بالمواهب المصرية".

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية حول حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.