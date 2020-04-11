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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم شافعى لاعبة الطائرة: هوايتى تربية الكلاب وكان نفسى أكون عارضة أزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب مريم شافعى، لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الصيد، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة فى علم النفس وتربية الكلاب.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
باستا بالوايت صوص.
مريم شافعى
من نجمك المفضل؟
ويل سميث.
عمرو دياب بحب كل أغانيه.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
أتمنى أكون عارضة أزياء.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا.. خالص تجاهل المعاكسات تماما.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
هند صبرى.. فنانة جميلة وموهوبة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال طبعا.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
هو مش شرط بس أفضل أنه يكون رياضى أكيد.
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