شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لحسم ملف تمديد تعاقد محمد الشامى فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى لحسم ملف تمديد تعاقد محمد الشامى، مهاجم الفريق، خلال فترة توقف الدورى الحالية، حيث يتبقى للاعب موسم ونصف الموسم مع الدراويش، ورفض عرضًا من الاتفاق السعودى للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مرحبًا بالاستمرار فى صفوف الدراويش.

يأتى ذلك فى ظل رغبة اللاعب للانتظار لنهاية الموسم لتلقى عرض احتراف مميز بعد فشل صفقة انتقاله لفانكوفر وايتكابس الكندى الذى يشارك بالدورى الأمريكى الذى طلب ضمه مقابل 600 ألف دولار وهو الامر الذى رفضه مسئولى الاسماعيلى بداعى الحاجة لجهوده .

ويرغب مسئولو الاسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد تراجع مستوى النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى، فضلا عن انتهاء تعاقد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو بنهاية الموسم فى ظل توقيعهم للدراويش لمدة 6 أشهر فقط وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهم فى الموسم الجديد من عدمه

ويخشى مسئولو الإسماعيلى من الانتظار للشهور الأخيرة فى تعاقد الشامى خوفاً من تكرار سيناريو رحيل كريم بامبو لاعب الدراويش الذى استغل عدم تجديد تعاقده ليرحل للزمالك فى صفقة انتقال حر رغم تألقه مع القلعة الصفراء فى ذلك الوقت.

ويعد محمد الشامى، صاحب الـ 24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.

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تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.