شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال لاعب وادى دجلة ينضم لقائمة الرياضيين على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد هلال، لاعب وادى دجلة، إلى قائمة مشاهير الرياضة على "تيك توك"، وهو التطبيق الذى شاع استخدامه بين نجوم الكرة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر لاعب وادى دجلة فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر خلال استعراض مهاراته الكروية على تيك توك.

ولجأ اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، للتقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف فريقه.

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ويرغب نيكوديموس بابافاسيليو فى معرفة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، لتحديد الصفقات التى سيحتاج النادى لإبرامها فى الانتقالات المقبلة وعقب نهاية الموسم الجارى، خاصة وأن المدير الفنى الحالى لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.